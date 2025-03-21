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        Kocaeli'den kısa kısa

        Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahipleri ziçin yemek hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:59
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahipleri ziçin yemek hazırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde aşçı yardımcılığı ve pastacılık eğitimi alan 27 öğrenci, geleneksel Türk yemekleri hazırlayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

        - Başiskele'de "Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler" sergisi açıldı

        Başiskele Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında "Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı.

        Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ndeki sergide, Kabe toprağı ve anahtarı, Sakal-ı Şerif, Hz. Hüseyin'in hırkası ile kutsal emanetler yer alıyor.

        Sergi, 29 Mart'a kadar 11.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        - Kartepe'de gaziler, gazi ve şehit yakınları iftarda buluştu

        Kartepe'de düzenlenen iftar programında gaziler, gazi ve şehit yakınları bir araya geldi.

        Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şehitlerin ve gazilerin emaneti olan aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldiklerini belirterek, her zaman onların yanlarında olduklarını belirtti.

        Ramazan ayının manevi ikliminde dayanışma ve kardeşliği hissettiklerini vurgulayan Kocaman, "Vatanımız için fedakarlık gösteren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle andık. Şehit ve gazi yakınlarımıza sağlık, huzur ve esenlik dolu ramazan diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, Kaymakam Hasan Öztürk de katıldı.

        - Karamürsel'de "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kutlandı

        Karamürsel'de "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında Ahmet Gazanfer Bilge Ortaokul tarafından program düzenlendi.

        Gazanfer Bilge Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda okul müdürü Harun Korkmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, çeşitli gösteriler sunuldu, Orman Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.

        Ardından okulun bahçesine katılımcılar tarafından kocayemiş, defne ve fıstık çamlarının fidanları dikildi.

        Programa, Karamürsel Belediye Başkan Vekili Bilgutay Bağdat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Karamürsel Orman İşletme Şefi Aşkın Akçin, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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