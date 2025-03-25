Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyon Toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda geçen yıla ait Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı sonuçları değerlendirildi. 2025 yılı planlama çalışmaları ve uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunların da görüşüldüğü toplantıda, farklı kurumlar tarafından kadınlara yönelik hizmetler ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve istatistik verileri hakkında sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Aktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaların daha etkili ve kapsamlı sürdürüleceğini vurgulayarak, şiddete maruz kalan kadınların korunması ve devlet tarafından sağlanan imkanların seferber edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İI Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Baro Başkanı Kadir Caner Karakadılar, daire başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilgili kurum yetkilileri ile komisyon üyeleri katıldı.

- Yükseköğretim Kalite Kurulu, Gebze Teknik Üniversitesine kurumsal akreditasyon onayı verdi

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında yürüttüğü değerlendirme sürecinin sonucunda Gebze Teknik Üniversitesine kurumsal akreditasyon onayı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akreditasyonla, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim süreçlerinde kalite standartlarını karşıladığı tescillendi.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, çalışmalarıyla üniversitenin başarısına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Spor Kurslarıyla engelli bireylere destek oluyor

"Sporda ben de varım" projesi kapsamında 14 farklı branşta 190 dezavantajlı bireye, eğlenceli atletizm, basketbol, masa tenisi, floor curling, boccia, geleneksel okçuluk, fiziksel aktivite, fitness, jimnastik, buz pateni, golbol, para karate ve bilek güreşi dersleri veriliyor.