Kocaeli'de "AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi" açıldı

AKUT Arama Kurtarma Derneğinin Türkiye genelindeki 30 merkezinden biri olan "AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi" törenle açıldı.

AKUT Kocaeli ekibi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen merkezin açılışı, derneğin 29'uncu kuruluş yıl dönümünde yapıldı.

Açılışı yapılan eğitim ve operasyon merkezi, AKUT'un, kentte tüm afet durumlarında aynı anda 4 farklı ekiple müdahale edebilecek kapasitede inşa edildi. 1300 metrekare üzerine kurulan merkez, 6 operasyonel araç, K9 birimi ve eğitim sahalarıyla hizmete açıldı.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, açılışta yaptığı konuşmada, AKUT Kocaeli ekibinin 1999 Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'nin stratejik önemi dolayısıyla kurulduğunu söyledi.

Akverdi, Kocaeli ekibinin üstlendiği misyonu yerine getirmek için 22 senedir çalıştığını belirterek, "Bu değerli ekibimizin 160 gönüllüsü arama kurtarma alanında eğitimlerini başarıyla tamamlamış. Operasyonel 60 personeliyle, yeni yerleşkesini yeni hedefleri için aktif hale getirecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz. AKUT Kocaeli ekibi bugüne kadar 631 operasyona katılarak 1251 insanımızın ve 17 hayvan dostumuzun hayatına dokunmuş, doğrudan hayatlarının kurtarılmasına katkı sağlamıştır." dedi.