Kocaeli'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda il birincilerine ödülleri verildi

Öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz ve Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Murat Ustaoğlu ile şube yönetim kurulu üyelerince verildi.

Öğrencilerin, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlamayı amaçlayan yarışmayla, yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak hedeflendi.

Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli yetişmelerine destek vermek amacıyla düzenlenen yarışma, 81 ilde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın Kocaeli birincilerine ödülleri verildi.

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