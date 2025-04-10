Kocaeli'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda il birincilerine ödülleri verildi
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın Kocaeli birincilerine ödülleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın Kocaeli birincilerine ödülleri verildi.
Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli yetişmelerine destek vermek amacıyla düzenlenen yarışma, 81 ilde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Öğrencilerin, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlamayı amaçlayan yarışmayla, yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak hedeflendi.
Türkiye genelinde 486 il birincisi seçilen yarışmanın Kocaeli ayağında edebi eser dalında ilkokullar arasında birinciliği Körfez Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Selim Kayra, ortaokullar arasında Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu öğrencisi Taha Yavuz Karslıoğulları, liseler arasında Gölcük Fen Lisesi öğrencisi Ece Avcı kazandı.
Görsel eser dalında ilkokullarda 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencisi Hazal Aydemir, ortaokullarda 28 Haziran Ortaokulu öğrencisi Elif Sena Emre, liselerde Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Aydeniz birinci seçildi.
Öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz ve Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Murat Ustaoğlu ile şube yönetim kurulu üyelerince verildi.
Yarışma sonucunda il birincileri 5 bin lira para ödülü kazandı.
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