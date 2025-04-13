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        Gebze İtfaiyesinin kedisi "Kıllı", sahipsiz 4 yavruya da annelik yapıyor

        CEM ALİ KUŞ/ESMER GEÇAL - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde itfaiye erlerinin bakımını üstlendiği kedi, yeni doğurduğu 5 yavru ile soğuk havada ısınmak için girdikleri aracın motor kısmında ekiplerce bulunan 4 kediye annelik yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:03
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        Gebze İtfaiyesinin kedisi "Kıllı", sahipsiz 4 yavruya da annelik yapıyor
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        CEM ALİ KUŞ/ESMER GEÇAL - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde itfaiye erlerinin bakımını üstlendiği kedi, yeni doğurduğu 5 yavru ile soğuk havada ısınmak için girdikleri aracın motor kısmında ekiplerce bulunan 4 kediye annelik yapıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliğinde görevli personel, ihbar üzerine yerleşkelerine yakın noktada ısınmak için araç motoruna giren 4 kedi yavrusu buldu.

        Tedavi ve bakımlarının ardından itfaiye binasına getirilen sahipsiz yavrular, personelin 7 aydır baktığı ve yeni doğum yapan kedinin yavrularının yanına bırakıldı.

        İtfaiye erlerinin "Kıllı" adını verdiği anne, kısa süre sonra diğer 4 yavruyu da sahiplenerek 9 kediyi emzirmeye başladı.

        Gebze İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Selman Toy, AA muhabirine, bakımını üstlendikleri "Kıllı"nın 7 aydır kendileriyle yaşadığını anlattı.

        Bölgedeki sebze ve meyve hali taşındıktan sonra "Kıllı"nın itfaiye binasına sığındığını dile getiren Toy, "Hal taşındıktan sonra burada itfaiyeciler sahip çıktı. Kış ayları soğuk geçtiği için kedilerin ısınmasına izin veriyorduk. Yemek de işin içine girince buraya sığındı." dedi.

        İtfaiye eri Toy, merkeze gelen ihbar üzerine göreve çıktıklarına değinerek, "Olay yerine gittiğimizde araç motorunda 4 yavrunun mahsur kaldığını gördük. Motor sıcak olduğu için kediler soğuk havalarda giriyor. Olay yerine gittiğimizde 4 yavruyu gördük ama anneleri olay yerinde yoktu, itfaiyeye getirdik." diye konuştu.

        Yeni doğum yapan annenin yanına 4 yavruyu koyduklarını söyleyen Toy, "Anne kedimiz de 5 yavru doğurmuştu. Bulduğumuz yavruları anne kedimizin yanına koyduk, o da kabul etti. 9 yavruya bakmaya başladı. Kabul etmeseydi bir şekilde ilgilenirdik ama anne gibi bakabilir miydik bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "9 yavrunun bir arada olması bizleri şaşırttı"

        Toy, sahipsiz kedilerin "Kıllı" sayesinde sıcak ortamda bulunduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kabul etmesi de şaşırtıcı. Her kedi kabul etmez normalde. Sonuç olarak kedimiz yavruları kabul etti, 9 yavruya bakıyor. Sıcak bir ortamda bulunmaları da insanları mutlu ediyor. Anneleri var şu anda. Yavruların yalnız kalmaması içimizi ısıttı, mutlu olduk. Sıcak bir yuvada kardeşmiş gibi 9 yavrunun bir arada olması bizleri şaşırttı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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