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        Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:23 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:32
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        Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, 11 araç ve 34 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yangın fabrikada hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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