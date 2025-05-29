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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz sezonu öncesi kentteki 9 mavi bayraklı plajda, kumsal temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:38
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz sezonu öncesi kentteki 9 mavi bayraklı plajda, kumsal temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Körfezi akvaryuma dönüştürme" hedefiyle çevre çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kurban Bayramı tatiliyle başlayacak yaz sezonunda Kocaeli'nin mavi bayraklı eşsiz plajları misafirlerini bekliyor olacak. Çalışmalar kapsamında plajlarda kumsal temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        Büyükşehir Belediyesinin 100 kişilik ekiple Kandıra sahillerini yaza hazırladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Bağırganlı, Seyrek, Miço Kadınlar plajlarında bulunan sert zeminlerde boya ve cila, soyunma kabini ve duş montaj çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler plaj çevrelerinde de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hem plajlar hem de plaj çevreleri yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Mavi Bayraklı plaj sayısını koruyan ve bu sayıyı ilerleyen yıllarda artırmayı hedefleyen Büyükşehir, plajlardaki çalışmalarını deniz sezonunun başlayacağı tarih olan 15 Haziran'a kadar sürdürecek."

        - Başiskele'de yıl sonu sergisi açıldı

        Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Başiskele Meslek ve Hobi Edindirme Kursları (BAŞ-MEK) yıl sonu sergisi açıldı.

        Karşıyaka Kültür Merkezi'ndeki serginin açılış törenine, Kaymakam Soner Şenel, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve eşi Öznur Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, Başiskele Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynel Abidin Kayış, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Başiskele Halk Oyunları Topluluğu gösteri sundu.

        Konuşmaların ardından kursiyerlere katılım sertifikaları verildi. Protokol üyeleri, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

        - "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışması

        Karamürsel ilçesinde "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında, "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışması düzenlendi.

        Amiral Karamürsel İlkokulu Türkçe zümresi tarafından belirlenen kitapları okuyan öğrenciler ve velileri, ayrı sınıflarda kitapların değerlendirmesine tabi tutuldu.

        Değerlendirme sınavına, öğrencilerin yanı sıra 68 veli katıldı.

        Etkinlikte konuşan okul müdürü Muammer Aksoy, kitap okumanın çocukların gelişimindeki yeri ve önemine değinerek, hem kitap okuyan hem de çocuğuyla sınava katılan velilere, öğrencilere ve sürecin her aşamasında emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.

        Aksoy, sınavda veli ve öğrencinin aldığı puanların ortalamasına göre, 18 Haziran'da okulda yapılacak etkinlikte birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye skuter, dördüncüye akıllı saat, beşinciye paten hediye edileceğini, ayrıca sınava katılan tüm velilere katılım belgesi, öğrencilere de madalya verileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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