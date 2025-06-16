D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.
Kara yolunun Osmanyılmaz Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden 41 ANA 091 plakalı tır sürücüsü İ.K., trafik sebebiyle duran E.Ş. idaresindeki 41 AZC 409 plakalı panelvana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle H.G. yönetimindeki 34 FZD 900 ve N.N. idaresindeki 34 FEJ 613 plakalı plakalı hafif ticari araçlar da kazaya karıştı.
Kazada panelvan sürücüsü E.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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