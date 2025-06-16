D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle H.G. yönetimindeki 34 FZD 900 ve N.N. idaresindeki 34 FEJ 613 plakalı plakalı hafif ticari araçlar da kazaya karıştı.

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