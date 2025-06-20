KGF Yönetim Kurulu Başkanı Özegen, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, "KGF öz kaynaklarından kullandırılan kefaletlerin yüzde 99,8'ini KOBİ'lerimiz kullanmıştır." dedi.

Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO) haziran ayı meclis toplantısına katılan Özegen, KGF'nin kuruluş hikayesi ve tarihçesinden bahsetti.

Özegen, KGF olgusuyla algısı arasında büyük bir fark olduğunu ifade ederek, KGF'nin kamu kuruluşu olmadığını, 1991'de Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulduğunu söyledi.

KGF'nin kredi verdiğini zannedenler olduğunu ifade eden Özegen, kurumun, teminat sorunu çeken KOBİ'lere kefalet sağlayarak finansmana erişimlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Özegen, uluslararası kuruluşlara da üyelikleri bulunduğunu, onların da birçoğuyla işbirliği yaptıklarını ifade ederek, Türkiye'de krediye ve finansa erişimin kolaylaştırılması için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Özegen, "Yaklaşık 1,5 trilyon lira krediye kefalet vermişiz. Bundan 554 bin firmamız faydalanmış. Bunların birçoğu da birden çok faydalanmış. Toplam 1 milyon 477 bin 662 kefalet üretmişiz." dedi.