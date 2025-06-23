Kocaeli'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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