Kocaeli'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

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