Kocaeli'de hurda atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan hurda atık depolama sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangın alanında itfaiye erlerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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