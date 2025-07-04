Kocaeli'de ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Beylikdağı bölgesindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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