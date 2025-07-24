Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir evi kurşunlayan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir evi kurşunlayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz'da N.Ç'nin evine ateş açıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.Y. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda eşya yüklü kamyonet devrildi; 3 şerit kapandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda eşya yüklü kamyonet devrildi; 3 şerit kapandı
        Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi
        Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı
        Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı
        Kocaeli'de hayvanat bahçesi sakinleri buz kalıplarıyla serinletiliyor
        Kocaeli'de hayvanat bahçesi sakinleri buz kalıplarıyla serinletiliyor