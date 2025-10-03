Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ve aktivistleri yasa dışı alıkoyması Kocaeli'nin Darıca ilçesinde protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:42 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:42
        Kocaeli'den kısa kısa
        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ve aktivistleri yasa dışı alıkoyması Kocaeli'nin Darıca ilçesinde protesto edildi.

        Saadet Partisi'nin ilçe teşkilatınca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi.

        Açıklamayı yapan Saadet Partisi İlçe Başkanı Celil Akbulut, İsrail'in saldırısını kınayarak, "Sumud Filosu'nun Gazze karasularına girmesi, hiçbir gücün baskı ve zulümle galip gelemeyeceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Büyük Birlik Partisi (BBP) Darıca İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Fatih Mehmet Çakır ve vatandaşlar katıldı.

        - Karamürsel'de "Breza-94" kitabı tanıtıldı

        Karamürsel'de Bosna Savaşı'nı anlatan "Breza-94" kitabının tanıtım ve imza etkinliği gerçekleştirildi.

        Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in yol arkadaşı Sead Yusiç, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin davetiyle ilçeye geldi.

        Kaleme aldığı "Breza-94" kitabının tanıtım ve imza etkinliğine katılan Yusiç, eser hakkında bilgi verdi.

        Yusiç, konuşmasının ardından katılımcıların kitaplarını imzaladı.

        Etkinliğe, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çetin, dernek yönetimi, üyeler ve vatandaşlar katıldı.

        - Gebze'de ağaçlar kitap açtı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 15'incisi düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı'nın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği Gebze'de gerçekleştirildi.

        Gebze'nin Hacı Halil Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, etkinliğin geleneksel olarak İzmit'teki Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlendiğini bu sene ilk defa Gebze'de de gerçekleştiğini kaydetti.

        İşe ve okula giden vatandaşların etkinliğe katıldığını söyleyen Soba, "Amacımız hem kitap fuarının tanıtımını yapmak hem de toplumu okumaya farklı çalışmalarla teşvik etmek." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve vatandaşlar katıldı.

