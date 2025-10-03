Kocaeli Valisi Aktaş, Balkan Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren güreşçileri ziyaret etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Balkan Şampiyonasına hazırlanan 15, 17 ve 20 yaş altı Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Vali Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) tesislerinde kampa giren ve hazırlıklarını sürdüren milli takımı ziyaret ederek, sporcularla sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra sporcuların konakladığı otele giden Aktaş, orada istirahatte olan sporcularla tanışarak sohbet etti ve tatlı ikramında bulundu.

Ziyarette, Aktaş'a Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu eşlik etti.

Ayrıca Vali Aktaş'ın talimatıyla sporcuların pasaport işlemlerini rahat gerçekleştirebilmek için otele sistem kuruldu.