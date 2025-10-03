Habertürk
Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş, Balkan Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren güreşçileri ziyaret etti

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Balkan Şampiyonasına hazırlanan 15, 17 ve 20 yaş altı Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:49
        Kocaeli Valisi Aktaş, Balkan Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren güreşçileri ziyaret etti
        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Balkan Şampiyonasına hazırlanan 15, 17 ve 20 yaş altı Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

        Vali Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) tesislerinde kampa giren ve hazırlıklarını sürdüren milli takımı ziyaret ederek, sporcularla sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra sporcuların konakladığı otele giden Aktaş, orada istirahatte olan sporcularla tanışarak sohbet etti ve tatlı ikramında bulundu.

        Ziyarette, Aktaş'a Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu eşlik etti.

        Ayrıca Vali Aktaş'ın talimatıyla sporcuların pasaport işlemlerini rahat gerçekleştirebilmek için otele sistem kuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

