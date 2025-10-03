Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Kandıra Kent Konseyi ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca "Karadeniz'den Sumud'a destek, Gazze için limandayız" sloganıyla Kefken Limanı'nda organize edilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Onay, insanlık tarihinin en acımasız kuşatmasına maruz kalan Gazze halkına destek vermek ve onların sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in yıllardır süren ablukasını kırmak için yola çıktığını belirten Onay, "Bu yolda bizler de Kandıra Kefken Limanı'ndan güçlü bir selam gönderiyoruz, biliyoruz ki mazlumların yanında olmak, insanlık onurunu savunmaktır. Bizler bu anlamlı organizasyona destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Gazze halkının yaşadığı acılar hepimizin ortak yarasıdır. Buradan yükselen dayanışma çağrısı, sessiz kalmayı tercih edenlere, görmezden gelenlere ve duyarsız kalanlara cevap niteliğindedir." ifadelerini kullandı.