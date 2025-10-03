Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:57 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:03
        Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kandıra Kent Konseyi ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca "Karadeniz'den Sumud'a destek, Gazze için limandayız" sloganıyla Kefken Limanı'nda organize edilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Grup adına açıklama yapan Muhammet Onay, insanlık tarihinin en acımasız kuşatmasına maruz kalan Gazze halkına destek vermek ve onların sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in yıllardır süren ablukasını kırmak için yola çıktığını belirten Onay, "Bu yolda bizler de Kandıra Kefken Limanı'ndan güçlü bir selam gönderiyoruz, biliyoruz ki mazlumların yanında olmak, insanlık onurunu savunmaktır. Bizler bu anlamlı organizasyona destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Gazze halkının yaşadığı acılar hepimizin ortak yarasıdır. Buradan yükselen dayanışma çağrısı, sessiz kalmayı tercih edenlere, görmezden gelenlere ve duyarsız kalanlara cevap niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

        Onay, organizasyonun sadece bir selamlamadan ibaret olmadığını, aynı zamanda adaletin, insan haklarının ve barışın güçlü bir sesi haline geldiğini vurgulayarak, Filistin halkının asla yalnız olmadığını söyledi.

        Dua edilmesi ve Kefken Oğuz Kır Ortaokulu öğrencisi Nisanur Kan'ın Gazze'ye yazılan mektubu okumasının ardından etkinliğe katılanlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla bindikleri gemi ve teknelerle Karadeniz'e açıldı.

        Etkinliğe, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır, MHP Kandıra İlçe Başkanı Güngör Gödek, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kandıra Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay ile vatandaşlar katıldı.

