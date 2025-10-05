Habertürk
        Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu Kocaeli'de söyleşiye katıldı

        Emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 18:52 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:08
        Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu Kocaeli'de söyleşiye katıldı
        Emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen fuar, ikinci gününde söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam etti.

        Serdar Tuncer'in moderatörlüğünü yaptığı "Ortak Medeniyetin İzinde" isimli söyleşiye katılan Prof. Dr. Ökten, Anadolu insanının ruhunda barındırdığı irfanı unutmadığını söyledi.

        İnsana bir anlayış ve zihniyet tebliğ edildiğini belirten Ökten, bu zihniyetin insana ulaşmasının ardından eylemlerin kişinin kendisine ait olduğunu ifade etti.

        Ökten, bütünüyle hayata karşı bir eylemde bulunamasa bile insanın kendisini araması gerektiğini vurguladı.

        İnsanlığın modernitenin küreselci etkinliğiyle kuşatma altında olduğunu anlatan Ökten, "Etrafımızda bir çevrilme var. Bu çevrilmenin de temelinde teknolojik araçlar yatıyor. Onlardan vazgeçmemiz mümkün değil gibi görünüyor. 'Mümkün değil.' demiyorum, 'Mümkün değil gibi görünüyor.' diyorum. Ama en azından hayatın belli noktalarında boşluklar vardır. O boşlukları fark edip kendiniz, inançlarınız, istikametiniz, İslami medeniyet tasavvurunun gösterdiği istikamette bir eylem yapabilirsiniz. Kendinize karşı 'Ben bugün beni çevreleyen bu muazzam küresel moderniteye karşı şu eylemi yaptım, onun yapma dediğini yaptım ve böylece kendi varlığımda bir küçücük varoluş gerçekleştirdim.' dersiniz." diye konuştu.

        Söyleşinin ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Ökten ve Tuncer'e teşekkür plaketi takdim etti.

        - "Gazze'deki kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız"

        MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu da Pelin Çift'in moderatörlüğünü yaptığı "Zamanın İzinde: Türklerin Ortak Tarihi" isimli söyleşide konuştu.

        Afyoncu, sözlerine başlamadan önce Gazze'ye dikkati çekmek istediğini belirterek, insanlığın, soykırıma ve insanların açlıktan ölmesine şahit olduğunu ifade etti.

        Zulmün sonsuza kadar süremeyeceğini dile getiren Afyoncu, "Gazze'deki kardeşlerimizin de Türkiye olarak, Türk milleti olarak her zaman yanında olacağız, her türlü ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Afyoncu, söyleşinin devamında geçmişten bugüne kurulan Türk devletlerinin ortak özelliklerinden ve kuruluş hikayelerinden bahsetti.

        Gençlere tavsiye vermesinin istenmesi üzerine Afyoncu, gençliğinde okuduğu yazar Erol Güngör'e atıfta bulundu.

        Ömrü boyunca milletin daha ileri gitmesi için uğraştığını anlatan Afyoncu, "Bu milletin daha ileri gitmesi lazım. Bu millet temiz bir millet. Bu millet bizim gurur duyduğumuz, mensubu olmaktan her zaman şeref duyduğumuz ve dünya tarihine adalet ve temizliği getirmiş bir millet. Şimdi Özdemir (Bayraktar) Bey'de de o vardı. Çok mücadele etti, o yüzden KIZILELMA ve AKINCI belgesellerini seyretmenizi tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

        Söyleşinin ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Afyoncu ve Çift'e teşekkür plaketi takdim etti.

