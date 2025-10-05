Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik
Kocaeli Kadın Basketbol: Jones 8, Şuğranur Sönmez 13, Derin Yaya 6, Curry 25, Martinez 10, Zabotkaite 7, Reimer 6, İnci Güçlü 4, Yağmur Bul, Buket Ünal
Nesibe Aydın: Bone 19, Turner 23, Büşra Akgün 6, Yağmur Kübra Önal 6, Green 23, Melike Yalçınkaya 2, Hatice Gülçelik 4, Aysude Torcu 2, Elif Çayır
1. Periyot: 24-18
Devre: 52-38
3. Periyot: 72-61
KOCAELİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.