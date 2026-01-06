Habertürk
        Kartepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin ruhsatı iptal edildi

        Kartepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin ruhsatı iptal edildi

        Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği bildirildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:10
        Kartepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin ruhsatı iptal edildi
        Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği bildirildi.

        Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

        Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilerek mevzuat çerçevesinde süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ'nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

