Kocaeli'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. (50), ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
