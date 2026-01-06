Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de devrilen forkliftin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:25
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.

        4 Temmuz Mahallesi Bereket Sokak'ta Atabey E'nin (30) kullandığı forklift devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Atabey E'nin cenazesi, Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

