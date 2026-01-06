Kocaeli'de devrilen forkliftin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.
4 Temmuz Mahallesi Bereket Sokak'ta Atabey E'nin (30) kullandığı forklift devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Atabey E'nin cenazesi, Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
