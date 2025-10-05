Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de üniversite öğrencisi genç kızı darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta üniversite öğrencisi genç kızı darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de üniversite öğrencisi genç kızı darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta üniversite öğrencisi genç kızı darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, dün İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi ile V.D. arasında tartışma çıktı.

        Fiziki müdahalede de bulunulan olay sonrası üniversite öğrencisi, karakola giderek darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

        Ekiplerce kimliği tespit edilen kadın gözaltına alındı.

        Şüpheli V.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği projesi New York'ta tanıtıldı
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği projesi New York'ta tanıtıldı
        TEKNOFEST şampiyonu KOU Rover Takımı, Avrupa sahnesine hazırlanıyor
        TEKNOFEST şampiyonu KOU Rover Takımı, Avrupa sahnesine hazırlanıyor
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Kocaelispor'a tebri...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Kocaelispor'a tebri...
        Kocaeli Kitap Fuarı'nın ilk gününde söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleşt...
        Kocaeli Kitap Fuarı'nın ilk gününde söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleşt...
        Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından
        Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından
        Kocaelispor - ikas Eyüpspor maçının ardından
        Kocaelispor - ikas Eyüpspor maçının ardından