        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği projesi New York'ta tanıtıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi", ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisinde uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:43
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi", ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisinde uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen, suyun önemi vurgulanan sergide, Türkiye'nin Van, Salda, Meke, Eğirdir ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürütülen su kaynaklarını koruma çalışmaları da yer aldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, projenin detaylarını konuklara anlattı.

        İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi'nin tanıtıldığı standı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da ziyaret etti.

        Öte yandan projede 1. etap çalışmaları kapsamında 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp çamur çıkarılırken, devam eden 2. etapta şu ana kadar 57 hektarlık bölgede temizlik yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

