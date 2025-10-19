Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomotiv üretimi yılın 9 ayında yüzde 7 arttı

        ŞAHİN OKTAY - Otomotiv endüstrisinin merkez üslerinden Kocaeli'de yılın 9 aylık döneminde üretilen araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 484 bin 360 adede yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:40 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de otomotiv üretimi yılın 9 ayında yüzde 7 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞAHİN OKTAY - Otomotiv endüstrisinin merkez üslerinden Kocaeli'de yılın 9 aylık döneminde üretilen araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 484 bin 360 adede yükseldi.

        Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki otomotiv şirketleri tarafından yılın 9 aylık döneminde 1 milyon 31 bin 527 adet araç üretildi. Sektörün bu dönemdeki ihracatı ise 769 bin 625 adet oldu.

        Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki tesislerinde geçen yılın ocak-eylül döneminde 451 bin 301 adet olan üretim, bu yılın aynı döneminde yüzde 7'lik artışla 484 bin 360 adet olarak gerçekleşti. Böylece Kocaeli'nin Türkiye'nin traktör hariç otomotiv üretimine katkısı yüzde 47 oldu.

        Kentin 2024'ün ilk 9 ayında 389 bin 159 adet olan otomotiv ihracatı da yüzde 8 artarak 421 bin 518 adede ulaştı. Kocaeli'den yurt dışına gönderilen araç adedinin üretim miktarına oranı yüzde 87 olarak gerçekleşti.

        Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların Türkiye otomotiv ihracatındaki payı ise yüzde 55'i buldu.

        - Ford Otosan zirveyi bırakmadı

        Kentteki firmalar arasında Ford Otosan üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Motor Türkiye ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

        Ford Otosan, ocak-eylül döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 246 bin 146 kamyonet ve 75 bin 659 minibüsü banttan indirdi. Transit ve Custom modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracat performansı da yüzde 23'lük artışla 290 bin 817'ye ulaştı. Ford Otosan bu performansıyla sadece Kocaeli'de değil, ülke genelinde de en fazla üretim ve ihracat yapan şirket oldu.

        İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Motor Türkiye, ilk 9 aylık dönemde 158 bin 900 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 82'sine denk gelen 129 bin 974'ünü yurt dışına gönderdi.

        Anadolu Isuzu da Çayırova'daki tesislerinde banttan indirdiği 3 bin 655 aracın 727'sini yurt dışına sattı.

        Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun bu yılın ocak-eylül döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleri ile 2024'ün aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

        Üretim İhracat
        Firma 2024 / 1-9 2025 / 1-9 Değişim (%) 2024 / 1-9 20205 / 1-9 Değişim (%)
        Ford Otosan 268.456 321.805 20 236.317 290.817 23
        Hyundai Motor Türkiye 178.376 158.900 -11 152.008 129.974 -14
        Anadolu Isuzu 4.469 3.655 -18 834 727 -13
        Toplam 451.301 484.360 7 389.159 421.518 8

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 4. Giresun Güz Festivali başladı
        Kocaeli'de 4. Giresun Güz Festivali başladı
        Kocaeli'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, ağır yaralandı
        Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, ağır yaralandı
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de meme kanseri farkındalığı için yürüyüş düzenlendi
        Kocaeli'de meme kanseri farkındalığı için yürüyüş düzenlendi