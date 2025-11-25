Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi öldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:13
        Kocaeli'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi öldü
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        D-100 kara yolunda, İstanbul istikametinde seyreden H.U'nun (26) kullandığı 41 AOR 903 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S'ye (65) çarptı.

        Devrilen motosiklet sürüklenerek seyir halindeki 35 CLT 653 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ile yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaşamını yitiren yaya Z.S'nin, yolun karşı şeridinde park halindeki tırın sürücüsü olduğu, market alışverişi için yolun karşısına geçtiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

