Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara neden oldu.
Hacıhalil Mahallesi 1202/3 Sokak'ta bulunan iki katlı kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın dolayısıyla iş yerinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.