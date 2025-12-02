Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Hacıhalil Mahallesi 1202/3 Sokak'ta bulunan iki katlı kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın dolayısıyla iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış

        Benzer Haberler

        Kocaelisporlu taraftarlardan, Serdar Dursun'a derbi tepkisi Serdar Dursun p...
        Kocaelisporlu taraftarlardan, Serdar Dursun'a derbi tepkisi Serdar Dursun p...
        Akaryakıt istasyonu çalışanına kafa atıp, yumruklayan şüpheli gözaltına alı...
        Akaryakıt istasyonu çalışanına kafa atıp, yumruklayan şüpheli gözaltına alı...
        Körfez'in genç ve minik karatecileri 23 madalya aldı
        Körfez'in genç ve minik karatecileri 23 madalya aldı
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden şüpheli yakalandı
        Akaryakıt istasyonunda çalışan genci darbeden alkollü müşteri gözaltına alı...
        Akaryakıt istasyonunda çalışan genci darbeden alkollü müşteri gözaltına alı...
        Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı