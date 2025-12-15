Kocaeli'de kavgada lise öğrencisi bıçaklanarak yaralandı

Yaralı M.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir parkta lise öğrencileri M.T. (16) ile M.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

