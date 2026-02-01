Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de Büyükler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Boks Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 20:49 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Büyükler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Boks Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Eray Şamdan Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 68 ilden 147 kadın ve 308 erkek olmak üzere toplam 455 sporcu ringe çıktı.

        Toplam 20 sıklette gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

        50 kilo: Salih Samet Oruç (Altın), Ulaş Yalçınkaya (Gümüş), Nurullah Noyan-Emirhan Parmaksız (Bronz)

        55 kilo: Samet Gümüş (Altın), Semih Gümüş (Gümüş), Baran Kırkgözler-Nihat Adıyan (Bronz)

        60 kilo: Mehmethan Çınar (Altın), Tolga Kaya (Gümüş), Sezgin Acar-Selahattin Çinibulak (Bronz)

        65 kilo: Bilge Kağan Kanlı (Altın), Yiğit Us (Gümüş), Enes Refik Çiftçi-Mustafa Çolak (Bronz)

        70 kilo: Necat Ekinci (Altın), Cem Kaya (Gümüş), Refik Kartal-Ahmet Pekel (Bronz)

        75 kilo: Vedat Kaçar (Altın), Alperen Terzi (Gümüş), Alperen Yılmaz-Sıtkı Işık (Bronz)

        80 kilo: Sultan Osmanlı (Altın), Mert Aybuğa (Gümüş), Emre Parlak-Birol Aygün (Bronz)

        85 kilo: Kaan Aykutsun (Altın), Samet Ersoy (Gümüş), Ömer İçen-Yusuf Mert Derdiyok (Bronz)

        90 kilo: Emrah Yaşar (Altın), Yunus Emre Taşkın (Gümüş), Muhammed Yağız Tunç-Taha Turgut Tarhan (Bronz)

        +90 kilo: Mücahit İlyas (Altın), Uğur Aydemir (Gümüş), Veysel Turan Şahin-Ahmet Şenol (Bronz)




        -Büyük kadınlar

        Kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular da şöyle:

        48 kilo: Nurselen Yalgettekin (Altın), Rabia Topuz Aras (Gümüş), Aleyna Demirkır-Ayşe Çağırır (Bronz)

        51 kilo: Gamze Soğuksu (Altın), Eda Nur Kılıçcı (Gümüş), Emine Kılınç-Selcan Öksüzoğlu (Bronz)

        54 kilo: Hatice Akbaş (Altın), Ayşen Taşkın (Gümüş), Hatice Kübra Göçer-Nilay Yaren Çam (Bronz)

        57 kilo: Esra Yıldız Kahraman (Altın), Ece Asude Ediz (Gümüş), Güler Deniz Topuz-Erivan Barut (Bronz)

        60 kilo: Evin Erginoğuz (Altın), Gizem Özer (Gümüş), Berfin Polat-Esmanur Lök (Bronz)

        65 kilo: Sema Çalışkan (Altın), Berfin Kabak (Gümüş), Yoncagül Yılmaz-Sıla Biçil (Bronz)

        70 kilo: Busenaz Sürmeneli (Altın), Dilara Sak (Gümüş), Zeliha Özdemir-Cansu Çakır (Bronz)

        75 kilo: Büşra Işıldar (Altın), Sude Nur Aslan (Gümüş), Zeynep Gedikli-Nilay Koçyiğit (Bronz)

        80 kilo: Yaren Düztaş (Altın), Simge Yılmaz (Gümüş), Sinem Karakaş-Hatice Öksöz (Bronz)

        +80 kilo: Havvanur Kethüda (Altın), Şeyma Düztaş (Gümüş), Sema Üçyıldız-Gizem Nur Yıldız (Bronz)

        Şampiyona, ödül töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme

        Benzer Haberler

        Rakip maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Yeni Mersin İ...
        Rakip maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Yeni Mersin İ...
        Kocaelispor'da Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı 4 oyuncu sınırda, bir oyu...
        Kocaelispor'da Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı 4 oyuncu sınırda, bir oyu...
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Boks Şampiyonası'nı takip...
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Boks Şampiyonası'nı takip...
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Kocaeli'de Türkiye Boks Şampiyonası'nı tak...
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Kocaeli'de Türkiye Boks Şampiyonası'nı tak...
        Kocaeli'de "Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" anma programı düzenl...
        Kocaeli'de "Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" anma programı düzenl...
        Kocaeli protokolü ve vatandaşlar Batı Trakya Türkleri için yürüdü Başkan Ta...
        Kocaeli protokolü ve vatandaşlar Batı Trakya Türkleri için yürüdü Başkan Ta...