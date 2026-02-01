Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de "Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" anma programı düzenlendi

        Batı Trakya Türk toplumunun hak ve özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olarak kabul edilen "29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" dolayısıyla Kocaeli'de yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:36 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batı Trakya Türk toplumunun hak ve özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olarak kabul edilen "29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" dolayısıyla Kocaeli'de yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi.

        Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğince organize edilen program kapsamında İzmit ilçesindeki Antikkapı Düğün Salonu'ndan Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim, din özgürlüğü, örgütlenme, mülkiyet ve kimlik haklarını sistematik şekilde ihlal etmeyi sürdüğünü belirterek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) verdiği bağlayıcı kararların yıllardır kasıtlı olarak uygulanmadığını söyledi.

        Uluslararası toplumun bu ihlaller karşısındaki sessizliğinin, hukuksuzluğu normalleştirdiğine ve Yunanistan'ı cesaretlendirdiğine işaret eden Küçük, "İnsan hakları konusunda uygulanan bu çifte standart kabul edilemez. Batı Trakya Türk azınlığının maruz kaldığı ihlallere göz yumulması evrensel insan haklarına açık bir ihanettir. Batı Trakya'daki Türk varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Türk kimliğini inkar eden her yaklaşım Lozan Barış Antlaşması'na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve evrensel hukuk normlarına doğrudan meydan okumaktır." ifadelerini kullandı.

        Küçük, Batı Trakya davasını kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerini, bu duruşun Türklük onurunun, milli hafızanın ve meşru mücadelenin ifadesi olduğunu sözlerine ekledi.

        Basın açıklamasının ardından İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'nın yaptığı dua sonrası "Milli Kimlik ve Direniş Anıtı"na karanfil bırakıldı.

        Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kocaeli protokolü ve vatandaşlar Batı Trakya Türkleri için yürüdü Başkan Ta...
        Kocaeli protokolü ve vatandaşlar Batı Trakya Türkleri için yürüdü Başkan Ta...
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Berat Kandili mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Berat Kandili mesajı
        Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı
        Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı
        Darıca'da gençlik yatırımları incelendi
        Darıca'da gençlik yatırımları incelendi
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa