Kocaeli Valisi Aktaş'tan Berat Kandili mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aktaş, mesajında, ramazan ayının müjdecisi, günahların bağışlanacağı, ilahi rahmetle gönüllerin dolacağı Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.





Berat'ın kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:





"Berat Kandili, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi kendimize, ailemize, insanlara ve kainata karşı onarıcı ve hoşgörülü olmayı da öğütler. Gönül dünyamızı temizleme ve hayatımızı sorgulama fırsatı sunan bu mübarek gece, bizleri her türlü kötü duygudan arınmaya davet etmektedir. Manevi iklimin yoğunlaştığı bu günleri, insanlığın huzur ve mutluluğu için dua ederek değerlendirmeliyiz. Kocaelili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum."

