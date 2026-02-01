Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 24 puanı bulunuyor. Puanlarının 18'ini iç sahada kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Fenerbahçe karşısında da puan almaya çalışacak. Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan kaleci Jovanovic ile stoper Smolcic'in durumu son antrenmanda belli olacak. Sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl, karşılaşmada forma giyemeyecek.

