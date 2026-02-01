Habertürk
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:44
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 24 puanı bulunuyor.


        Puanlarının 18'ini iç sahada kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Fenerbahçe karşısında da puan almaya çalışacak.


        Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan kaleci Jovanovic ile stoper Smolcic'in durumu son antrenmanda belli olacak.

        Sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl, karşılaşmada forma giyemeyecek.

