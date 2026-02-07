Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde K.K. idaresindeki 34 NDP 635 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin otomobilden çıkardığı yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

