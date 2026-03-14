Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Keita (Dk. 78 Balogh), Show, Churlinov (Dk. 78 Can Keleş), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 69 Linetty), Rivas
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç (Dk. 85 Tunahan Taşcı), Jevtovic, Berkan Kutlu, Andzouana, Arif Boşluk (Dk. 65 Kramer), Nagalo, Muleka, Olaigbe (Dk. 65 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Bjorlo)
Goller: Dk. 59 Serdar Dursun (Kocaelispor), Dk. 86 Kramer, Dk. 90+4 Muleka (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Show, Dk. 51 Keita, Dk. 90+2 Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 90+2 Bahadır Gündoğdu (TÜMOSAN Konyaspor)
