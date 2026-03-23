Kocaeli'de ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan öldü. Tavşancıl Mahallesi 1526. Sokak'ta İ.O'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağre Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ahırda bulunan 170 küçükbaş hayvandan 50'si öldü. Ayrıca, saman balyaları ve yemlerin bulunduğu alan kullanılamaz hale geldi.

