        Kocaeli'de ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş öldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Tavşancıl Mahallesi 1526. Sokak'ta İ.O'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağre Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ahırda bulunan 170 küçükbaş hayvandan 50'si öldü.

        Ayrıca, saman balyaları ve yemlerin bulunduğu alan kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

