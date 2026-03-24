Kocaeli'de iş yerinin kundaklanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinin kundaklanmasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart'ta bir iş yerinin ateşe verilmesine ilişkin çalışma yürüttü. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.D. ve G.C.Ç, düzenlenen operasyonla İstanbul'un Pendik ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin olay yerine gelerek iş yerini ateşe vermesi yer alıyor.

