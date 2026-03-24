Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları Darıca'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunlarının tanıtılacağı "5. Darıca'dan Anadolu'ya Halk Oyunları Şenlikleri" gerçekleştirilecek. Belediyenden yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun köklü kültür mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla halk oyunları şenlikleri düzenlenecek. Darıca Belediyesinin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin sahne alacağı programda, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları sahneye taşınacak. Renkli kostümler, yöresel müzikler ve geleneksel figürlerle zenginleşecek programda, izleyiciler Anadolu'nun kültür yolculuğuna çıkacak. Kültürel değerlerin yaşatılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyan programa yoğun katılım bekleniyor. Program, yarın saat 20.00'de Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.