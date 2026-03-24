        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, tarihi hamamda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Çarşı Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

        Giriş: 24.03.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralınan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Tarihi Çarşı Hamamı'nda yapıya sonradan eklenen ve özgün tarihi dokuya zarar veren unsurların kaldırılması, taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi ve yapının aslına uygun korunması için çalışmalar devam ediyor.

        Kubbeler, kemerler ve duvarlarda gerçekleştirilen onarım çalışmalarında, yapının tarihi kimliğini korumak amacıyla özgün malzemeye sadık kalınarak restorasyon uygulanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükgöz, tarihi yapıların korunmasının önemine dikkati çekerek, "Bir milletin geçmişi yoksa geleceği de yoktur. Milletler tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve gelenekleriyle yaşar. Çarşı Hamamı'nı Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralarak restorasyon çalışmalarını başlattık. 500 yılı aşkın süredir ayakta olan bu kıymetli eser, yeni anlayış ve yeni fonksiyonla yeniden Gebze halkının hizmetine sunulacak. Geçmişi yaşatmak, geleceğe ışık tutmak ve gelecek kuşaklara doğru miras bırakmak için bu tarihi yapıyı ayağa kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tartışmaların gündemindeki isim
        Tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!

        Benzer Haberler

        Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları Darıca'da düzenlenecek etk...
        Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları Darıca'da düzenlenecek etk...
        Dilovası'ndaki parfüm tesisi yangını davasında sanıklar hakim karşısında İd...
        Dilovası'ndaki parfüm tesisi yangını davasında sanıklar hakim karşısında İd...
        Kocaeli'deki fabrika yangınında ölenlerin yakınlarından "adalet" talebi
        Kocaeli'deki fabrika yangınında ölenlerin yakınlarından "adalet" talebi
        (Düzeltme) Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davası başladı
        (Düzeltme) Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davası başladı
        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davası başladı
        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davası başladı
        7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davanın ilk duruşm...
        7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davanın ilk duruşm...