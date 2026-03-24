Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin milletvekilleri ve ailelerden açıklama

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasına ilişkin milletvekilleri ve olayda yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 20:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına yarına kadar verilen aranın ardından Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde gazetecilere açıklama yapan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, davanın başlama süreci hakkında bilgi verdi.

        Gergerlioğlu, hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet aradığını, olaya ilişkin sorumlu kamu görevlilerinin de yargı sürecine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

        Bütün suçun tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrika sahiplerinden Kurtuluş O'nun üzerine atıldığını dile getiren Gergerlioğlu, ailelerin mağdur olduğunu, sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

        DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da kozmetik firmasının yetkili ortağı tutuklu sanık İsmail O'nun duruşmada verdiği ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        Müşteki avukatlarının sorularıyla yalanların gün yüzüne çıktığını söyleyen Beştaş, "Eşofmanla kaçan bir sanık cebinde pasaport taşıyormuş. Demek ki sürekli pasaportla yaşıyormuş. Bunun gibi onlarca yalana tanıklık ettik. Bizce mahkeme heyeti de bunların farkında. Mahkeme heyetinin dosyaya iyi hakim olduğunu gözlemledik. İsmail O'nun gerçek dışı beyanları tutanaklara geçti." diye konuştu.

        Beştaş, olaya ilişkin sorumlu kamu görevlilerinin de yargı sürecine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

        EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise mağdur ailelerin acılarını paylaştıklarını belirtti.

        Olayda hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da tutuklu sanık İsmail O'nun savunmasında yalan söylediğini, fabrikadaki insanları nefes aldırmadan çalıştırdığını iddia etti.

        İsmail O'nun her gün fabrikada olduğunu söyleyen Bulut, "İsmail O, emirler verip 'Çabuk olun, ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz.' dediğini, öbür kardeşinin, karısının ve annesinin de fabrikaya geldiğini çok iyi biliyorum. İnkar etmesinler, hep palavra atıyorlar. Bugün anlattığı her şey de zaten palavraydı. Her gün babasının yanındaydı." ifadelerini kullandı.

        Yangından yaralı kurtulan Ayten Aras ise olay günü yaşadıklarını anlatarak, sanık İsmail O'nun duruşmadaki savunmasında yalan söylediğini savundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

