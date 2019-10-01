Uyuşturucu taciri kahvede otururken yakalandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve satışı yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, kahvehanede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu imal ve satışı yapmak suçundan aranan A.R.Y. adlı sahsın bir kahvehanede olduğu bilgisini alan Gölcük İlçe Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye yapılan baskında şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A.R.Y. adlı şahsın jandarma komutanlığında işlemleri sürüyor.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.