24 yıl önce doğduğu hastaneye hekim olarak atandı Doktorların elinde dünyaya geldiği hastanede hastalara derman oluyor Göreve ilk başladığı gün ailesine doğduğu anları hatırlattı Pratisyen hekim Yunus Emre Dağdeviren: “Doğduğum hastanede görev yapmak benim için çok büyük mutluluk verici”

– Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Hüseyin Emre Dağdeviren, Tıp eğitiminin ardından 24 yıl önce doğduğu hastaneye hekim olarak atandı.



Kocaeli’nin Derince ilçesinde ikamet eden Cavit ve Mine Dağdeviren çiftinin oğulları Hüseyin Emre Dağdeviren, 24 yıl önce doğduğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine hekim olarak göreve başladı. Başarılı bir eğitim hayatını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Yunus Emre Dağdeviren, ilk atamasında dünyaya geldiği hastanede pratisyen hekim olarak görevlendirildi. Hastanenin acil bölümünde hastalarıyla yakından ilgilenen Dağdeviren’in göreve başlaması ise dünyaca ünlü bilim kadını olan ve kalp pilinin mucidi Canan Dağdeviren’i de yetiştiren ailesine yıllar önce doğduğu anı yaşattı.



“Doğduğum hastanede görev yapmak mutluluk verici”

Hastanenin acil servisinde pratisyen hekim olarak göreve başlayan ve hastalarla yakından ilgilenen Hüseyin Emre Dağdeviren, sevdiği bir mesleği yıllar önce doğduğu hastanede yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İlk görev yerinin doğduğu hastane olmasının ailesini mutlu ettiğini belirten Dağdeviren, “İlk tercihim olarak burayı yazmıştım ve burası geldi. 24 yıl önce de bu hastanede doğmuştum. Şu anda da doğduğum hastanede görev yapmak benim için çok büyük mutluluk verici bir olay oldu” dedi.



Aile ve çevresine büyük mutluluk yaşattı

Mesleğe başladığında güzel tepkiler aldığını belirten Dağdeviren, “Ben buralı olduğum, ailem de burada ikamet ettiği için ben de burayı tercih ettim. Dolayısıyla da ilk görev yerim burası oldu. Hem doğduğum hastane olması hem de buranın eğitim ve araştırma hastanesi olması, asistanlarla beraber daha çok şey öğrenebilmek adına burayı tercih etme sebeplerimden biriydi. Ailem, arkadaşlarım ve akrabalarım çok mutlu oldu. ‘İşimiz düştüğünde görünebileceğimiz biz doktorumuz oldu’ dediler. Güzel tepkiler aldım” diye konuştu.



Akademisyen olup üniversitede kalmayı hedefliyor

Hedeflerinden de bahseden Dağdeviren, “Doğduğum dönemdeki doktorlar artık yoklar bildiğim kadarıyla. Çalışma arkadaşlarımın çoğu da Kocaelili. Onlarla birlikte güzel bir ortamda çalışıyoruz. Uzmanlık sınavlarına girdim. Onun sonucunu bekliyorum. Cerrahi bir bölüm seçmek istiyorum. Uzman olup hatta akademisyen olup üniversitede kalmak da hedeflerimden biri” şeklinde konuştu.



Ailesine yıllar önce doğduğu anı yaşattı

Çocuklarının doğduğu hastanede göreve başlamasının kendilerini duygulandırdığını ifade eden Dağdeviren ailesi ise görevin başladığında 24 yıl öncesini hatırladıklarını söylediler. Baba Cavit Dağdeviren, doğduğu hastaneye hekim olarak gelen oğlunun doğacak çocuklara ve hastalara umut olmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Anne Mine Dağdeviren ise hastaneye ilk atandığı an Hüseyin Emnre Dağdeviren’i kucağına ilk aldığı anı yaşadığını ifade etti.



KOCAELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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