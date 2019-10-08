Başkan Kocaman Ulus pazarında

– Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe’ye ve Kocaeli’ye hizmet eden Ulus Pazarı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Kartepelilerle sık sık bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede bulunan Ulus Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve hemşehrileriyle sohbet etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen ve Kocaman, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Başkan Kocaman, Kartepe'nin sorunlarına çözüm üretmek için her zaman halkın sesine kulak verdiklerini bu çerçevede de pazar ziyareti ile de halkın içinde olmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Uzuntarla Trabzonlular Derneği'nin davetine katıldı. Dernek Başkanı Fatih Bektaş öncülüğünde bir araya gelen Uzuntarla Trabzonlular Derneği hemşeri buluşmasına, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kent Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Yeşildal ile birlikte katıldı.

Başkan Kocaman daha sonra Uzuntarla Trabzonlular Derneği'ni ziyaret ederek, ikram edilen lahana çorbası ve mısır ekmeğinin tadına baktı. Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kocaman, "Bu buluşmalar, kenti bütünleştiren, kent kimliğini güçlendiren bir yapıyla birlikte şehrin ortak aklını oluşturan toplantılardan biridir. Hizmet felsefemizi oluşturan yegâne unsur 'önce insan' anlayışıdır. İnsan merkezli bir hareket kabiliyeti ile ancak şehrin yarınlarına hizmet taşıyabiliriz. Bu anlamda STK buluşmalarını oldukça önemsiyoruz" dedi.



KOCAELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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