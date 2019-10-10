Eski ortağını iş yerinin önünde silahla yaraladı

- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde V.A., eski ortağı Kadir M.'ye, iş yerinin önünde tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kadir M., hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden otomobille kaçan V.A. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Gölcük'e bağlı Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Kadir M., iddiaya göre, iş yerinin önüne otomobille gelen eski ortağı V.A.'nın tabancayla ateş açması sonucu yaralandı. Bacağından yaralanan Kadir M., kanlar içinde yere yığılırken, V.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kadir M.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise V.A. ve araçta bulunan 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kurşunların isabet ettiği 3 iş yerinin hasar gördüğünü tespit ederek, tutanak tuttu.



KOCAELİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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