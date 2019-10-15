Başkan Büyükgöz’den eğitime destek

– Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okullardan gelen talepler doğrultusunda okul kıyafeti ve kırtasiye yardımında bulunuyor.

Gebze Belediyesi, Başkan Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda okullara okul kıyafeti ve kırtasiye yardımında bulunuyor. Okulları tek tek ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okula gelişinde çocukların sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Büyükgöz’e okul ziyaretlerinde belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şenol Pekgöz eşlik etti. Okulları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğrencilere tek tek hediye takdiminde bulundu.

Eğitime her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Asıl işimiz çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamak. Onlara yardımcı olmak. Gebze Belediyesi olarak okullarımızdan gelen talepleri imkanlarımız doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.





KOCAELİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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