Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek

Kocaeli’de yürütülen “Kocaeli Anne Şehir” projesinden faydalanan kadınlar, sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kocaeli Anne Şehir Projesi”, Kocaelili annelerin hayatına dokunuyor. Proje sayesinde Kocaelili anneler artık durağan bir hayat değil, hareketli bir yaşam sürüyor. Hedeflerine koşan, hobilerine zaman ayıran, daha sosyal bir hayatla tanışan Kocaelili anneler bu kez sokak hayvanları için anlamlı bir projeye imza attı.

“Kocaeli Anne Şehir” projesine Derince ve Körfez ilçelerinden katılan anneler sokak hayvanları için bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen programda annelere kedi ve köpek mamaları verildi. Anneler yaşadıkları ilçelerde belirledikleri alanlara sokak hayvanları için mama bıraktı. Yaklaşan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olan annelerin mutluluğu gözlerinden okundu.

KOCAELİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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