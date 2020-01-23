ÇESK gençlere gelecek oluyor

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, gençlere birçok branşta eğitim veriyor.

Kocaeli Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü gençlere destek oluyor. ÇESK gençleri spor yapmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlıyor. Birçok branşta Çayırovalı gençlere eğitim veren ÇESK, futbol branşında meyvelerini vermeye başladı. ÇESK, U15 futbol takımında oynayan Servet Nergüz, Furkan Kılıç ve Yusuf Öztürk Kartalspor altyapısına transfer oldu. Gençlerin spor hayatlarında başarıya ulaşmaları için doğru adım atarak ve planlamaları yaparak, ilçe dışına transfer olan sporcuların yetiştiği altyapıda doğru bir yol izlediğini göstermiş oldu.

Gençlerin iyi bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını söyleyen ÇESK Başkanı Hasan Akan, gençlerin önünü açmak adına transfere onay verdiklerini ifade etti. Akan, "Daha çok çalışıp Türk sporuna katkı verecek gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kartalspor’a transfer olan gençlere başarı dileyen Akan, bugüne kadar takıma verdikleri katkıdan dolayı sporculara teşekkür etti.

KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.