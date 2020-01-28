Yardım tırı Çayırova’dan dualarla uğrandı

Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesi için gerçekleştirdiği kampanyada toplanan yardım malzemeleri yüklü tır dualarla Elazığ’a uğurlandı.

Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemeleri Elazığ’a götürecek yardım tırı dualarla uğurlandı. Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen uğurlama programına Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partinin ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ”Elazığ ve Malatya bir afet yaşadı. Rabbim bir daha afet ve belaları ülkemize yaşatmasın inşallah. Hayatını kaybedenlere rabbim rahmet eylesin. Depremde yaralananlara acil şifalar diliyorum. İlk olarak belediyemizin imkanlarıyla ve yardım yapmak isteyen Çayırova kardeşlerimizin yardımlarını toparlayarak acilen deprem bölgesine katkı sunalım istedik. Gördük ki Çayırova’lı kardeşlerimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi meseleye duyarlı baktı. Emin olun bu merhamet bizde olduğu müddetçe sırtımız yere gelmeyecektir” dedi.

Depremin ardından oluşan birlik ve beraberlikten bahseden Çiftçi, “Bugün de inşallah Çayırovalı kardeşlerimizle birlikte hazırladığımız yardım tırını birazdan yola çıkaracağız. Bizi sevindiren diğer bir husus vatandaşlarımızdan yardımlar geldi. Bu yardımların tasnif edilmesi ayrıştırılması ve gruplandırılması gerekiyordu. Bu anlamda belediyede çalışmayan tamamen gönüllü vatandaşlarımız bize yardım etti. Özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gece geç saatlere kadar personellerimiz özverili bir şekilde çalıştılar. 378 koli yardım kolimizi tırımıza yerleştirdik. Bu çalışmada muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza ve tüm Çayırova’lılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ayardım tırı Çayırova Müftüsü Yusuf Bingöl’ün yaptığı dua sonrası tekbirlerle uğurlandı.

KOCAELİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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