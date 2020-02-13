Korsan taşımacılığa Kocaeli’de geçit yok

Kartepe Belediyesi, ücretsiz çocuk tiyatroları kapsamında ilçede yaşayan çocuklar, Nasreddin Hoca ile buluşacak.
Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ücretsiz tiyatro günleri “Nasreddin Hoca Korsanlara Karşı” adlı çocuk oyunuyla devam ediyor. Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkez’inde 15 Şubat Cumartesi günü saat 12.30’da perde açacak olan çocuk komedi oyunu, tek perde oynanacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. Nasreddin Hoca ve Kaptan Melo karakterlerinin yer alacağı oyun, miniklere eğitici mesajlar verecek. Karakterlerin arasında geçen diyaloglar minik izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.
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