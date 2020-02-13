Köpek ısırması vakası hakkında belediyeden açıklama

Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana gelen köpek ısırması vakaları hakkında İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, başıboş hayvanlarla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmit Belediyesi, yerel bir gazete yer alan Yahyakaptan Mahallesi’nde yaşandığı iddia edilen köpek ısırması vakası hakkında açıklama yaptı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Biriminin kent genelindeki çalışmalarına titizlikle devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Ekiplerimiz özellikle başıboş, sahipsiz ve küpesiz sokak köpekleriyle alakalı çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Ayrıca başıboş, saldırgan ve küpesiz olan köpekler, bulundukları bölgeden alınarak gerekli tedavisi ve aşılarının yapılması için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülmektedir.”

“Herhangi bir ısırma vakası yaşandığında; ısırılan vatandaşımızla mutlaka birebir görüşmemiz gerekiyor. Bu konu ısırılan vatandaşın tedavi sürecinin takibi ve vatandaşı ısıran sokak köpeğinin kontrol altında tutulması açısından büyük önem arz etmektedir. Henüz ilgili vatandaşımızla temas sağlayamadık. Vatandaşımızın tedavi süreciyle ilgili bilgi almamız bizim için oldukça önemli olduğundan; vatandaşımızın müdürlüğümüzü arayarak bizimle irtibata geçmesi gerekmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.