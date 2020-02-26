Anemi olan köpeğe kan nakli yapıldı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde anemi tablosu şekillenen yavru köpeğe sağlıklı başka bir donör köpekten alınan kan başarıyla nakledildi.

Körfez Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlara ilk tedavinin uygulandığı merkezde anemi tablosu şekillenen yavru köpeğe sağlıklı bir donör köpekten alınan kan nakledildi. Belediyesi veteriner hekimlerinin nezaretinde gerçekleştirilen operasyonda, tanının koyulması ile birlikte merkezde barınan bir başka köpekten kan alınarak, sağlıklı kan nakli yapıldı. Minik yavru köpekte nakil sonrasında sağlığına kavuştu.

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