Gebze’de kaçak atığı döken firma cezalandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gebze’de kaçak atığı döken firma cezalandırıldı

İHA

Gebze Belediyesi ekiplerince yapılan kontrolden Balçık Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen firma cezalandırıldı.

Gebze’de kaçak atığı döken firma cezalandırıldı

Gebze Belediyesi ekiplerince yapılan kontrolden Balçık Mahallesi’ndeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen firma cezalandırıldı.
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisine gelen ihbarı değerlendiren ekipler Balçık Mahallesi Şile Caddesi ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döküldüğü tespit edildi. Ekiplerin titizlikle yapmış olduğu incelemeler sonucu Pendik Kurtköy adresinde faaliyet gösteren firmaya ulaşıldı. Atıklar ilgili firma tarafından olay mahallinden kaldırılarak usulüne uygun şekilde bertaraf edildi. Ekiplerce atığı döken firmaya kabahatler kanunun 5326 sayılı yasanın 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı.
Yetkililer konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu denetimlerin artarak devam edeceği bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şayir, çocuklarla tiyatroda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şayir, çocuklarla tiyatroda buluştu
İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi “Kadın Başına” konuşacak
YEREL HABERLER İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi “Kadın Başına” ...
Fabrikadan 130 bin TL’lik oto lastiği çalan şahıslardan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Fabrikadan 130 bin TL’lik oto lastiği çalan ...
(Görüntülü) Depremin denizdeki izi dev vinç ile yıkılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Depremin denizdeki izi dev vinç ile ...
Depremin denizdeki izi dev vinç ile yıkılıyor
YEREL HABERLER Depremin denizdeki izi dev vinç ile yıkılıyor
(Görüntülü) Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 ...
(Görüntülü) Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca ...
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi ...
Kediye çarpmamak için direksiyon kırınca iş yerine girdi
YEREL HABERLER Kediye çarpmamak için direksiyon kırınca iş yerine ...
Kocaeli’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kocaeli’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi ...
Şampiyon bisikletçiler Özlü'ye konuk oldu
YEREL HABERLER Şampiyon bisikletçiler Özlü'ye konuk oldu
İzmit Körfezi’nde iki kuru yük gemisi çarpıştı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde iki kuru yük gemisi çarpıştı
Birlikte yaşadığı kadını çocuğunun önünde öldüren şahsa müebbet hapis
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını çocuğunun önünde öldüren ...
Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaparken ...
Minik öğrencilerden şehitliğe ziyaret
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden şehitliğe ziyaret
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
YEREL HABERLER Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
Çölyaklılardan Başkan Hürriyet’e glütensiz ekmek teşekkürü
YEREL HABERLER Çölyaklılardan Başkan Hürriyet’e glütensiz ekmek ...
Deniz kirliliği için ortak mücadele
YEREL HABERLER Deniz kirliliği için ortak mücadele
Zabıtaya stres yönetimi eğitimi
YEREL HABERLER Zabıtaya stres yönetimi eğitimi
Deprem Müzesi’nde farkındalık paneli
YEREL HABERLER Deprem Müzesi’nde farkındalık paneli
Başkan Bıyık, kaza geçiren öğrencileri sınıfta ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, kaza geçiren öğrencileri sınıfta ...
‘Anne eli’ öğrencilerle tekrar buluştu
YEREL HABERLER ‘Anne eli’ öğrencilerle tekrar buluştu
(Görüntülü) Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan ...
Kocaeli'de ulaşım ağı 292 araca ulaştı
YEREL HABERLER Kocaeli'de ulaşım ağı 292 araca ulaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X